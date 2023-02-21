Захарова (Доренских) Дарья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Доренских) Дарья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

24.11.1871 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1858 ст.

Дочь: Мария Филиповна

Отец ребёнка: Захаров Филип Иванович

Рождение ребёнка
21.05.1860 ст.

Сын: Захаров Иоанн Филипович

Отец ребёнка: Захаров Филип Иванович

Рождение ребёнка
30.05.1863 ст.

Сын: Захаров Фёдор Филипович

Отец ребёнка: Захаров Филип Иванович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
14.08.1864 ст.

Сын: Захаров Диомид Филипович

Отец ребёнка: Захаров Филип Иванович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
12.08.1866 ст.

Сын: Захаров Андрей Филипович

Отец ребёнка: Захаров Филип Иванович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
28.10.1868 ст.

Дочь: Анастасия Филиповна

Отец ребёнка: Захаров Филип Иванович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
30.01.1870

Сын: Захаров Иоанн Филипович

Отец ребёнка: Захаров Филип Иванович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Филип Иванович

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
24.11.1871 ст.
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Причина смерти: холера
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