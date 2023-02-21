Захарова (Доренских) Дарья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смерти24.11.1871 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1858 ст.
Дочь: Мария Филиповна
Отец ребёнка: Захаров Филип Иванович
Рождение ребёнка
21.05.1860 ст.
Отец ребёнка: Захаров Филип Иванович
Рождение ребёнка
30.05.1863 ст.
Отец ребёнка: Захаров Филип Иванович
Рождение ребёнка
14.08.1864 ст.
Отец ребёнка: Захаров Филип Иванович
Рождение ребёнка
12.08.1866 ст.
Отец ребёнка: Захаров Филип Иванович
Рождение ребёнка
28.10.1868 ст.
Дочь: Анастасия Филиповна
Отец ребёнка: Захаров Филип Иванович
Рождение ребёнка
30.01.1870
Отец ребёнка: Захаров Филип Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.11.1871 ст.
Причина смерти: холера