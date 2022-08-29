Зайцова (Меньщикова) Сигклитиния — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцова (Меньщикова) Сигклитиния

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1823 г.р.

Мать

1825 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Меньщиков Федор

Мать: Меньщикова (Тренина) Агрипина Феоктистовна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
1864

Муж: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1869

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1874

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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