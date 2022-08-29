Меньщикова (Тренина) Агрипина Феоктистовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньщикова (Тренина) Агрипина Феоктистовна

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
1841

Муж: Меньщиков Федор

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Меньщикова) Ксения

Отец ребёнка: Меньщиков Федор

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Зайцова (Меньщикова) Сигклитиния

Отец ребёнка: Меньщиков Федор

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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