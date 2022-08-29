Меньщикова (Тренина) Агрипина Феоктистовна
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1841
Муж: Меньщиков Федор
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Меньщикова) Ксения
Отец ребёнка: Меньщиков Федор
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Зайцова (Меньщикова) Сигклитиния
Отец ребёнка: Меньщиков Федор
Смерть
Неизвестно