Лысихин Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысихин Валентин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1916 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.06.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лысихина Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
14.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лысихина Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полякова Клавдия Валентиновна

Мать ребёнка: Лысихина Татьяна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лысихина Татьяна Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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