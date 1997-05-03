Лысихина Татьяна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1916
Дата смерти03.05.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.06.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лысихин Валентин
Рождение ребёнка
14.11.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лысихин Валентин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полякова Клавдия Валентиновна
Отец ребёнка: Лысихин Валентин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лысихин Валентин
Смерть
03.05.1997
Похороны
Неизвестно
Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область