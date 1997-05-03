Лысихина Татьяна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысихина Татьяна Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1916

Дата смерти

03.05.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.06.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лысихин Валентин

Рождение ребёнка
14.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лысихин Валентин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полякова Клавдия Валентиновна

Отец ребёнка: Лысихин Валентин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лысихин Валентин

Смерть
03.05.1997
Похороны
Неизвестно
Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
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