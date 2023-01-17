Радченко (Кулакова) Наталья Ивановна
Место рождения
Дата рождения23.09.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1970
Рождение ребёнка
20.09.1990
Сын: Будкин Евгений Александрович
Отец ребёнка: Будкин Александр Анатольевич
Кузнецково, Чистинская волость, Весьегонский уезд
Бракосочетание
29.09.2000
Рождение ребёнка
05.06.2002
Сын: Радченко Егор Владимирович
Отец ребёнка: Радченко Владимир Викторович
Северская, Северский муниципальный район, Краснодарский край