Радченко (Кулакова) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радченко (Кулакова) Наталья Ивановна

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Место рождения

Рогачёв, Рогачёвский район, Гомельская область

Дата рождения

23.09.1970

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1970

Отец: Кулаков Иван Семёнович

Мать: Скирмантова Лариса Александровна

Рогачёв, Рогачёвский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
20.09.1990

Сын: Будкин Евгений Александрович

Отец ребёнка: Будкин Александр Анатольевич

Кузнецково, Чистинская волость, Весьегонский уезд
Бракосочетание
29.09.2000

Муж: Радченко Владимир Викторович

Рождение ребёнка
05.06.2002

Сын: Радченко Егор Владимирович

Отец ребёнка: Радченко Владимир Викторович

Северская, Северский муниципальный район, Краснодарский край
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