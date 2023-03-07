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Будкин Евгений Александрович
Будкин Евгений Александрович
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Место рождения
Кузнецково
, Чистинская волость, Весьегонский уезд
Дата рождения
20.09.1990
Пол
Мужской
Отец
Будкин Александр Анатольевич
1964 г.р.
Мать
Радченко (Кулакова) Наталья Ивановна
1970 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1990
Отец:
Будкин Александр Анатольевич
Мать:
Радченко Наталья Ивановна
Кузнецково
, Чистинская волость, Весьегонский уезд
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