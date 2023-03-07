Будкин Евгений Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБудкин Евгений Александрович

Будкин Евгений Александрович

avatar

Место рождения

Кузнецково, Чистинская волость, Весьегонский уезд

Дата рождения

20.09.1990

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1990

Отец: Будкин Александр Анатольевич

Мать: Радченко Наталья Ивановна

Кузнецково, Чистинская волость, Весьегонский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close