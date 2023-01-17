Копачев Иоаким (Неупокой) Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копачев Иоаким (Неупокой) Семенович

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Место рождения

Висколь, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1667

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1667

Отец: Копачев Семен Захарович

Мать: не указана

Висколь, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1697

Сын: Копычев Николай Иоакимович

Мать ребёнка: не указана

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1699

Сын: Копачев Василий Иоакимович

Мать ребёнка: не указана

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1704

Сын: Копычев Никита Иоакимович

Мать ребёнка: не указана

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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