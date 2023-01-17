Копачев Иоаким (Неупокой) Семенович
Место рождения
Дата рождения1667
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1667
Отец: Копачев Семен Захарович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1697
Сын: Копычев Николай Иоакимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1699
Сын: Копачев Василий Иоакимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1704
Сын: Копычев Никита Иоакимович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно