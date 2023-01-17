Копычев Никита Иоакимович
Место рождения
Дата рождения1704
Дата смертиДо 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704
Отец: Копачев Иоаким (Неупокой) Семенович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1745
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1746
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1750
Сын: Копычев Иван Никитич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1752
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1762