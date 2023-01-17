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Копычев Никита Иоакимович

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Место рождения

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1704

Дата смерти

До 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: Копачев Иоаким (Неупокой) Семенович

Мать: не указана

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Копычев Степан Никитич

Мать ребёнка: не указана

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Копычев Даниил Никитич

Мать ребёнка: не указана

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Копычев Иван Никитич

Мать ребёнка: не указана

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Копычев Василий Никитич

Мать ребёнка: не указана

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Смерть
До 1762
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