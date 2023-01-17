Ширкеев Адрей Минеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширкеев Адрей Минеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ширкеев Миней?

Мать: не указана

Место жительства
1887
Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1913

Сын: Ширкеев Афанасий Андреевич

Мать ребёнка: Ширкеева Евдокия Васильевна

Островное, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ширкеева Евдокия Васильевна

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