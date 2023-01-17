Ширкеев Адрей Минеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ширкеев Миней?
Мать: не указана
Место жительства
1887
Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1913
Сын: Ширкеев Афанасий Андреевич
Мать ребёнка: Ширкеева Евдокия Васильевна
Островное, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно