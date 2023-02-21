Ширкеева Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1911 ст.
Дочь: Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Ширкеев Адрей Минеевич
Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1913
Сын: Ширкеев Афанасий Андреевич
Отец ребёнка: Ширкеев Адрей Минеевич
Островное, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно