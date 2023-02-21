Ширкеева Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширкеева Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1890 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1911 ст.

Дочь: Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Ширкеев Адрей Минеевич

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1913

Сын: Ширкеев Афанасий Андреевич

Отец ребёнка: Ширкеев Адрей Минеевич

Островное, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширкеев Адрей Минеевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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