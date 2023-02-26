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Параскева (Васильева)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

09.12.1877

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.05.1855

Дочь: Феодосия Петрова

Отец ребёнка: Пётр Никитин

д.Тюпина Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.06.1857

Дочь: Агрипина Петрова

Отец ребёнка: Пётр Никитин

д.Тюпина Нива
Рождение ребёнка
27.07.1859

Дочь: Евдокия ст

Отец ребёнка: Пётр Никитин

д.Тюпина Нива
Рождение ребёнка
13.01.1862

Сын: Никитушкин Павел Петров

Отец ребёнка: Пётр Никитин

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.02.1864

Дочь: Конохова Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Пётр Никитин

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
09.12.1877
Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
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