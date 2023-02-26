Параскева (Васильева)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти09.12.1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.05.1855
Дочь: Феодосия Петрова
Отец ребёнка: Пётр Никитин
д.Тюпина Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.06.1857
Дочь: Агрипина Петрова
Отец ребёнка: Пётр Никитин
д.Тюпина Нива
Рождение ребёнка
27.07.1859
Дочь: Евдокия ст
Отец ребёнка: Пётр Никитин
д.Тюпина Нива
Рождение ребёнка
13.01.1862
Отец ребёнка: Пётр Никитин
Рождение ребёнка
15.02.1864
Дочь: Конохова Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Пётр Никитин
Смерть
09.12.1877