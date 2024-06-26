Савва Минаевич 1748 — найти родственников по фамилии на Familio
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Савва Минаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

1798

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Минай Денисович

Мать: Мавра Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Ивановна

Рождение ребёнка
1769

Сын: Иван Савельевич

Мать ребёнка: Марина Ивановна

Рождение ребёнка
1776

Сын: Марк Савельевич

Мать ребёнка: Марина Ивановна

Рождение ребёнка
1778

Сын: Сергей Савельевич

Мать ребёнка: Марина Ивановна

Смерть
1798
Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

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