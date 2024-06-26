Савва Минаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смерти1798
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Минай Денисович
Мать: Мавра Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Ивановна
Рождение ребёнка
1769
Сын: Иван Савельевич
Мать ребёнка: Марина Ивановна
Рождение ребёнка
1776
Сын: Марк Савельевич
Мать ребёнка: Марина Ивановна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Сергей Савельевич
Мать ребёнка: Марина Ивановна
Смерть
1798
Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область