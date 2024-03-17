Мавра Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1740
Сын: Тарас Минаевич
Отец ребёнка: Минай Денисович
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Настасья Минаевна
Отец ребёнка: Минай Денисович
Рождение ребёнка
1748
Сын: Савва Минаевич
Отец ребёнка: Минай Денисович
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Татьяна Минаевна
Отец ребёнка: Минай Денисович
Рождение ребёнка
1757
Сын: Семен Минаевич
Отец ребёнка: Минай Денисович
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Катерина Минаевна
Отец ребёнка: Минай Денисович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Минай Денисович
Смерть
Неизвестно