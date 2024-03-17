Мавра Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1719 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1740

Сын: Тарас Минаевич

Отец ребёнка: Минай Денисович

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Настасья Минаевна

Отец ребёнка: Минай Денисович

Рождение ребёнка
1748

Сын: Савва Минаевич

Отец ребёнка: Минай Денисович

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Татьяна Минаевна

Отец ребёнка: Минай Денисович

Рождение ребёнка
1757

Сын: Семен Минаевич

Отец ребёнка: Минай Денисович

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Катерина Минаевна

Отец ребёнка: Минай Денисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минай Денисович

Смерть
Неизвестно
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