Кутнякова Федосия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутнякова Федосия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

OZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Яковлевна

Отец ребёнка: Кутняков Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Яковлевна

Отец ребёнка: Кутняков Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Яковлевна

Отец ребёнка: Кутняков Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутняков Виктор Яковлевич

Отец ребёнка: Кутняков Александр Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутняков Александр Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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