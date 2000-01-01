Кутняков Александр Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кутняков Яков Георгиевич
Мать: Кутнякова Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Яковлевна
Мать ребёнка: Кутнякова Федосия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Яковлевна
Мать ребёнка: Кутнякова Федосия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Яковлевна
Мать ребёнка: Кутнякова Федосия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутняков Виктор Яковлевич
Мать ребёнка: Кутнякова Федосия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кутнякова Федосия
Смерть
Неизвестно