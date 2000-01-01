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Кутняков Александр Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

OZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кутняков Яков Георгиевич

Мать: Кутнякова Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Яковлевна

Мать ребёнка: Кутнякова Федосия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Яковлевна

Мать ребёнка: Кутнякова Федосия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Яковлевна

Мать ребёнка: Кутнякова Федосия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутняков Виктор Яковлевич

Мать ребёнка: Кутнякова Федосия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутнякова Федосия

Смерть
Неизвестно
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