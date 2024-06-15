Некрасова Федосья Егорова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасова Федосья Егорова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1849

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Максим Петрович

Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Некрасова) Марья Максимова

Отец ребёнка: Некрасов Максим Петрович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Некрасова) Анна Максимова

Отец ребёнка: Некрасов Максим Петрович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Некрасова) Елизавета Максимова

Отец ребёнка: Некрасов Максим Петрович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Некрасов Иван Максимович

Отец ребёнка: Некрасов Максим Петрович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1849

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