Некрасова Федосья Егорова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1849
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Некрасова) Марья Максимова
Отец ребёнка: Некрасов Максим Петрович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Некрасова) Анна Максимова
Отец ребёнка: Некрасов Максим Петрович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Некрасова) Елизавета Максимова
Отец ребёнка: Некрасов Максим Петрович
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Некрасов Максим Петрович
Смерть
До 1849