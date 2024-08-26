Желнина Евдокия Агафоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желнина Евдокия Агафоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

1776

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Есиповская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Желнин Герасим Леонтьевич

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Фефилова (Желнина) Степанида Герасимовна

Отец ребёнка: Желнин Герасим Леонтьевич

Есиповская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Кудрина (Желнина) Дарья Герасимовна

Отец ребёнка: Желнин Герасим Леонтьевич

Есиповская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Орлова (Желнина) Параскева Герасимовна

Отец ребёнка: Желнин Герасим Леонтьевич

Есиповская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Едовина (Желнина) Акилина Герасимовна

Отец ребёнка: Желнин Герасим Леонтьевич

Есиповская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Зуева (Желнина) Федора Герасимовна

Отец ребёнка: Желнин Герасим Леонтьевич

Есиповская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1776

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