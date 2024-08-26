Желнина Евдокия Агафоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смерти1776
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Фефилова (Желнина) Степанида Герасимовна
Отец ребёнка: Желнин Герасим Леонтьевич
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Кудрина (Желнина) Дарья Герасимовна
Отец ребёнка: Желнин Герасим Леонтьевич
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Орлова (Желнина) Параскева Герасимовна
Отец ребёнка: Желнин Герасим Леонтьевич
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Едовина (Желнина) Акилина Герасимовна
Отец ребёнка: Желнин Герасим Леонтьевич
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Зуева (Желнина) Федора Герасимовна
Отец ребёнка: Желнин Герасим Леонтьевич
Смерть
1776