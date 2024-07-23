Лукин Гаврил Силович
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Лукин Сила Фомич
Мать: Лукина Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукина Устинья Осиповна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Гликерия Гавриловна
Мать ребёнка: Лукина Устинья Осиповна
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Лукина Устинья Осиповна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Анна Гавриловна
Мать ребёнка: Лукина Устинья Осиповна
Смерть
Неизвестно