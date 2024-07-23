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Лукин Гаврил Силович

Место рождения

Мондур, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Лукин Сила Фомич

Мать: Лукина Наталья

Мондур, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукина Устинья Осиповна

Мондур, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Гликерия Гавриловна

Мать ребёнка: Лукина Устинья Осиповна

Мондур, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Лукин Михаил Гаврилович

Мать ребёнка: Лукина Устинья Осиповна

Мондур, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Анна Гавриловна

Мать ребёнка: Лукина Устинья Осиповна

Мондур, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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