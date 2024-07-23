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Лукина Устинья Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукин Гаврил Силович

Мондур, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Гликерия Гавриловна

Отец ребёнка: Лукин Гаврил Силович

Мондур, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Лукин Михаил Гаврилович

Отец ребёнка: Лукин Гаврил Силович

Мондур, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Лукин Гаврил Силович

Мондур, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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