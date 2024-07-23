Лукина Устинья Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лукин Гаврил Силович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Гликерия Гавриловна
Отец ребёнка: Лукин Гаврил Силович
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Лукин Гаврил Силович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Лукин Гаврил Силович
Смерть
Неизвестно