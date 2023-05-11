Шека Гаврил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1688
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1718
Мать ребёнка: Шека Меланья Ермолаевна
Рождение ребёнка
1722
Сын: Шека Иван Гаврилович
Мать ребёнка: Шека Меланья Ермолаевна
Рождение ребёнка
Около 1727
Мать ребёнка: Шека Меланья Ермолаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шека Меланья Ермолаевна
Смерть
Неизвестно