Шека Гаврил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шека Гаврил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1688

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1694 г.р.

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1718

Сын: Шека Матвей Гаврилович

Мать ребёнка: Шека Меланья Ермолаевна

Рождение ребёнка
1722

Сын: Шека Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Шека Меланья Ермолаевна

Рождение ребёнка
Около 1727

Сын: Шека Роман Гаврилович

Мать ребёнка: Шека Меланья Ермолаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шека Меланья Ермолаевна

Смерть
Неизвестно
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