Евстафий Емельянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евстафий Емельянов

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Место рождения

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1815

Дочь: Агапова Васса (Василиса) Евстафиева

Мать ребёнка: не указана

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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