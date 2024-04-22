Купцов Никифор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКупцов Никифор Васильевич

Купцов Никифор Васильевич

Место рождения

Сюкеево, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

02.02.1875

Дата смерти

07.04.1936

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1875

Отец: Купцов Василий Александрович

Мать: Купцова Неонила

Сюкеево, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1915

Сын: Купцов Лев Никифорович

Мать ребёнка: Купцова Тамара Казимировна

Рождение ребёнка
09.09.1916

Сын: Купцов Борис Никифорович

Мать ребёнка: Купцова Тамара Казимировна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
23.02.1920

Дочь: Скороходова Лидия Никифоровна

Мать ребёнка: Купцова Тамара Казимировна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
01.09.1922

Сын: Купцов Игорь Никифорович

Мать ребёнка: Купцова Тамара Казимировна

Смерть
07.04.1936
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close