Купцов Никифор Васильевич
Место рождения
Дата рождения02.02.1875
Дата смерти07.04.1936
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1875
Отец: Купцов Василий Александрович
Мать: Купцова Неонила
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Купцова Тамара Казимировна
Рождение ребёнка
09.09.1916
Мать ребёнка: Купцова Тамара Казимировна
Рождение ребёнка
23.02.1920
Дочь: Скороходова Лидия Никифоровна
Мать ребёнка: Купцова Тамара Казимировна
Рождение ребёнка
01.09.1922
Мать ребёнка: Купцова Тамара Казимировна
Смерть
07.04.1936