Скороходова (Купцова) Лидия Никифоровна
Место рождения
Дата рождения23.02.1920
Дата смерти04.06.1987
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1920
Бракосочетание
1940
Бракосочетание
1940
Рождение ребёнка
?.10.1941
Дочь: У м ер
Отец ребёнка: Зуйков Юрий Степанович
Бракосочетание
1941
Рождение ребёнка
05.12.1946
Сын: Скороходов Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Скороходов Михаил Дмитриевич
Бракосочетание
1946
Рождение ребёнка
22.10.1955
Дочь: Скороходова Елена Михайловна
Отец ребёнка: Скороходов Михаил Дмитриевич
Смерть
04.06.1987