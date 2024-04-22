Скороходова (Купцова) Лидия Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скороходова (Купцова) Лидия Никифоровна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

23.02.1920

Дата смерти

04.06.1987

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1920

Отец: Купцов Никифор Васильевич

Мать: Купцова Тамара Казимировна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1940

Муж: Савич Георгий Михайлович

Бракосочетание
1940

Муж: не указан

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
?.10.1941

Дочь: У м ер

Отец ребёнка: Зуйков Юрий Степанович

Бракосочетание
1941

Муж: Зуйков Юрий Степанович

Рождение ребёнка
05.12.1946

Сын: Скороходов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Скороходов Михаил Дмитриевич

Бракосочетание
1946

Муж: Скороходов Михаил Дмитриевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
22.10.1955

Дочь: Скороходова Елена Михайловна

Отец ребёнка: Скороходов Михаил Дмитриевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
04.06.1987
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