(Бабкина) Анисия Андреева
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Бабкин Андрей Савельев
Мать: Бабкина Агафия Гордеева
Бракосочетание
04.02.1849
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
02.11.1849
Дочь: Матрона Дмитриева
Отец ребёнка: Ерошев - Зюлин Дмитрий (Елистратов)
Рождение ребёнка
07.12.1850
Отец ребёнка: Ерошев - Зюлин Дмитрий (Елистратов)
Рождение ребёнка
28.07.1853
Дочь: Анна Дмитриева
Отец ребёнка: Ерошев - Зюлин Дмитрий (Елистратов)
Рождение ребёнка
25.09.1855
Дочь: Устина Дмитриева
Отец ребёнка: Ерошев - Зюлин Дмитрий (Елистратов)
Рождение ребёнка
07.02.1858
Отец ребёнка: Ерошев - Зюлин Дмитрий (Елистратов)
Рождение ребёнка
24.04.1859
Отец ребёнка: Ерошев - Зюлин Дмитрий (Елистратов)
Смерть
Неизвестно