(Бабкина) Анисия Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бабкина) Анисия Андреева

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Бабкин Андрей Савельев

Мать: Бабкина Агафия Гордеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
04.02.1849

Муж: Ерошев - Зюлин Дмитрий (Елистратов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
02.11.1849

Дочь: Матрона Дмитриева

Отец ребёнка: Ерошев - Зюлин Дмитрий (Елистратов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.12.1850

Сын: Ерошев Николай Дмитриев

Отец ребёнка: Ерошев - Зюлин Дмитрий (Елистратов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.07.1853

Дочь: Анна Дмитриева

Отец ребёнка: Ерошев - Зюлин Дмитрий (Елистратов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.09.1855

Дочь: Устина Дмитриева

Отец ребёнка: Ерошев - Зюлин Дмитрий (Елистратов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.02.1858

Сын: Ерошев Алексей Дмитриев

Отец ребёнка: Ерошев - Зюлин Дмитрий (Елистратов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.04.1859

Сын: Ерошев Василий Дмитриев

Отец ребёнка: Ерошев - Зюлин Дмитрий (Елистратов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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