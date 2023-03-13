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Кадиковъ Григорий

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Место рождения

Гурьевка, Курмыжскаго уезда

Дата рождения

1751

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Кадиковъ Лкуьянъ

Мать: Кадикова Анна Петрова

Гурьевка, Курмыжскаго уезда
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Волкова Егения

Мать ребёнка: Кадникова Матрена Гаврилова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Хрестинья

Мать ребёнка: Кадникова Матрена Гаврилова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Кадникова Матрена Гаврилова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Сын: Кадиковъ Фокий

Мать ребёнка: Кадникова Матрена Гаврилова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1796

Сын: Кадиковъ Михаилъ

Мать ребёнка: Кадникова Матрена Гаврилова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кадникова Матрена Гаврилова

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