Кадиковъ Григорий
Место рожденияГурьевка, Курмыжскаго уезда
Дата рождения1751
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Кадиковъ Лкуьянъ
Мать: Кадикова Анна Петрова
Гурьевка, Курмыжскаго уезда
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Волкова Егения
Мать ребёнка: Кадникова Матрена Гаврилова
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Хрестинья
Мать ребёнка: Кадникова Матрена Гаврилова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Кадникова Матрена Гаврилова
Рождение ребёнка
1790
Сын: Кадиковъ Фокий
Мать ребёнка: Кадникова Матрена Гаврилова
Рождение ребёнка
1796
Сын: Кадиковъ Михаилъ
Мать ребёнка: Кадникова Матрена Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно