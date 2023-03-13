Кадиковъ Лкуьянъ
Место рожденияГурьевка, Курмыжскаго уезда
Дата рождения1725
Дата смерти1793
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Кадиковъ Савелий
Мать: не указана
Гурьевка, Курмыжскаго уезда
Рождение ребёнка
1751
Сын: Кадиковъ Григорий
Мать ребёнка: Кадикова Анна Петрова
Гурьевка, Курмыжскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кадикова Анна Петрова
Смерть
1793
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан