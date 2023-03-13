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Кадиковъ Лкуьянъ

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Место рождения

Гурьевка, Курмыжскаго уезда

Дата рождения

1725

Дата смерти

1793

Пол

Мужской

Отец

1700 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1727 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Кадиковъ Савелий

Мать: не указана

Гурьевка, Курмыжскаго уезда
Рождение ребёнка
1751

Сын: Кадиковъ Григорий

Мать ребёнка: Кадикова Анна Петрова

Гурьевка, Курмыжскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кадикова Анна Петрова

Смерть
1793
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
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