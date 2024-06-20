Марценюк Владимир Владиславович
Место рождения
Дата рождения15.05.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.04.1993
Сын: Марценюк Владислав Владимирович
Мать ребёнка: Марценюк Ольга Викторовна
Рождение ребёнка
15.06.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Марценюк Ольга Викторовна
Тобольск, город Тобольск, Тюменская область