Марценюк Владимир Владиславович 15.05.1969 — найти родственников по фамилии на Familio
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Марценюк Владимир Владиславович

Место рождения

Винница, Вінницька область

Дата рождения

15.05.1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1993 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Винница, Вінницька область
Рождение ребёнка
11.04.1993

Сын: Марценюк Владислав Владимирович

Мать ребёнка: Марценюк Ольга Викторовна

Рождение ребёнка
15.06.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марценюк Ольга Викторовна

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область

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