Ананин Евгений Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананин Евгений Митрофанович

Место рождения

Мончегорск, город Мончегорск, Мурманская область

Дата рождения

14.05.1935

Дата смерти

25.03.2011

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1935

Отец: Ананин Митрофан Игнатьевич

Мать: Решетко Анна Амосовна

Мончегорск, город Мончегорск, Мурманская область
Бракосочетание
28.06.1968

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.11.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Североморск, ЗАТО город Североморск, Мурманская область
Рождение ребёнка
09.03.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Смерть
25.03.2011
Железногорск, город Железногорск, Курская область

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