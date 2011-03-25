Ананин Евгений Митрофанович
Место рождения
Дата рождения14.05.1935
Дата смерти25.03.2011
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1935
Отец: Ананин Митрофан Игнатьевич
Мать: Решетко Анна Амосовна
Бракосочетание
28.06.1968
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.11.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Североморск, ЗАТО город Североморск, Мурманская область
Рождение ребёнка
09.03.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Смерть
25.03.2011
Железногорск, город Железногорск, Курская область