Коробов Иван Максимович 1670 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коробов Иван Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: Коробов Максим Тимофеевич

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
г. Хлынов, Россия
Рождение ребёнка
1698

Сын: Коробов Ефрем Иванович

Мать ребёнка: Коробова Васса Петрова

Рождение ребёнка
1699

Дочь: (Коробова) Марина Ивановна

Мать ребёнка: Коробова Васса Петрова

Рождение ребёнка
1705

Сын: Коробов Никифор Иванович

Мать ребёнка: Коробова Васса Петрова

Рождение ребёнка
1706

Сын: Коробов Семен Иванович

Мать ребёнка: Коробова Васса Петрова

Рождение ребёнка
1706

Сын: Коробов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Коробова Васса Петрова

Рождение ребёнка
1707

Дочь: (Коробова) Агафия Ивановна

Мать ребёнка: Коробова Васса Петрова

Смерть
Неизвестно

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