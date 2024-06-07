Коробов Иван Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1670
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670
Отец: Коробов Максим Тимофеевич
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
г. Хлынов, Россия
Рождение ребёнка
1698
Мать ребёнка: Коробова Васса Петрова
Рождение ребёнка
1699
Дочь: (Коробова) Марина Ивановна
Мать ребёнка: Коробова Васса Петрова
Рождение ребёнка
1705
Мать ребёнка: Коробова Васса Петрова
Рождение ребёнка
1706
Мать ребёнка: Коробова Васса Петрова
Рождение ребёнка
1706
Мать ребёнка: Коробова Васса Петрова
Рождение ребёнка
1707
Дочь: (Коробова) Агафия Ивановна
Мать ребёнка: Коробова Васса Петрова
Смерть
Неизвестно