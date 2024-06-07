Коробова Васса Петрова 1675 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коробова Васса Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1675

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
г. Хлынов, Россия
Рождение ребёнка
1698

Сын: Коробов Ефрем Иванович

Отец ребёнка: Коробов Иван Максимович

Рождение ребёнка
1699

Дочь: (Коробова) Марина Ивановна

Отец ребёнка: Коробов Иван Максимович

Рождение ребёнка
1705

Сын: Коробов Никифор Иванович

Отец ребёнка: Коробов Иван Максимович

Рождение ребёнка
1706

Сын: Коробов Семен Иванович

Отец ребёнка: Коробов Иван Максимович

Рождение ребёнка
1706

Сын: Коробов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Коробов Иван Максимович

Рождение ребёнка
1707

Дочь: (Коробова) Агафия Ивановна

Отец ребёнка: Коробов Иван Максимович

Смерть
Неизвестно

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