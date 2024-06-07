Коробова Васса Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1675
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
г. Хлынов, Россия
Рождение ребёнка
1698
Отец ребёнка: Коробов Иван Максимович
Рождение ребёнка
1699
Дочь: (Коробова) Марина Ивановна
Отец ребёнка: Коробов Иван Максимович
Рождение ребёнка
1705
Отец ребёнка: Коробов Иван Максимович
Рождение ребёнка
1706
Отец ребёнка: Коробов Иван Максимович
Рождение ребёнка
1706
Отец ребёнка: Коробов Иван Максимович
Рождение ребёнка
1707
Дочь: (Коробова) Агафия Ивановна
Отец ребёнка: Коробов Иван Максимович
Смерть
Неизвестно