Фролова (Карелина) Наталья Васильевна
женский, родилась 1810
умерла Неизвестно
ОтецКарелин Василий Филиппович1779 г.р.
МатьКарелина Елена Васильевна1786 г.р.
Супруги
Фролов Иван Николаевич1807 г.р.
Дети
Фролов Василий Иванович1830 г.р.
Фролов Михаил Иванович13.11.1831 г.р.Показать еще 5
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Фролов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
13.11.1831
Отец ребёнка: Фролов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Фролов Илья Иванович
Отец ребёнка: Фролов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
13.12.1836
Сын: Фролов Петр Иванович
Отец ребёнка: Фролов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
12.08.1838
Сын: Фролов Петр Иванович
Отец ребёнка: Фролов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
06.01.1848
Дочь: Фролова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Фролов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
12.08.1851
Сын: Фролов Александр Иванович
Отец ребёнка: Фролов Иван Николаевич
Смерть
Неизвестно