Фролова (Карелина) Наталья Васильевна 1810 — найти родственников по фамилии на Familio

Фролова (Карелина) Наталья Васильевна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 1810

умерла Неизвестно

Отец
Карелин Василий Филиппович1779 г.р.
Мать
Карелина Елена Васильевна1786 г.р.
Супруги
Фролов Иван Николаевич1807 г.р.
Дети
Фролов Василий Иванович1830 г.р.
Фролов Михаил Иванович13.11.1831 г.р.
Показать еще 5
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Карелин Василий Филиппович

Мать: Карелина Елена Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1830

Сын: Фролов Василий Иванович

Отец ребёнка: Фролов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
13.11.1831

Сын: Фролов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Фролов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Фролов Илья Иванович

Отец ребёнка: Фролов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
13.12.1836

Сын: Фролов Петр Иванович

Отец ребёнка: Фролов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
12.08.1838

Сын: Фролов Петр Иванович

Отец ребёнка: Фролов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
06.01.1848

Дочь: Фролова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Фролов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
12.08.1851

Сын: Фролов Александр Иванович

Отец ребёнка: Фролов Иван Николаевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.