Карелина Елена Васильевна 1786 — найти родственников по фамилии на Familio

Карелина Елена Васильевна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 1786

умерла Неизвестно

Супруги
Карелин Василий Филиппович1779 г.р.
Дети
Карелин Филипп Васильевич1801 г.р.
Карелин Иван Васильевич1803 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карелин Василий Филиппович

Рождение ребёнка
1801

Сын: Карелин Филипп Васильевич

Отец ребёнка: Карелин Василий Филиппович

Рождение ребёнка
1803

Сын: Карелин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Карелин Василий Филиппович

Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Карелина) Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Карелин Василий Филиппович

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Фролова (Карелина) Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Карелин Василий Филиппович

Смерть
Неизвестно

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