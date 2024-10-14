Карелина Елена Васильевна
женский, родилась 1786
умерла Неизвестно
Супруги
Карелин Василий Филиппович1779 г.р.
Дети
Карелин Филипп Васильевич1801 г.р.
Карелин Иван Васильевич1803 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1801
Сын: Карелин Филипп Васильевич
Отец ребёнка: Карелин Василий Филиппович
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Карелин Василий Филиппович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: (Карелина) Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Карелин Василий Филиппович
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Фролова (Карелина) Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Карелин Василий Филиппович
Смерть
Неизвестно