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Поповъ Филиппъ
Поповъ Филиппъ
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1842
Пол
Мужской
Отец
Поповъ Коронидъ
1804 г.р.
Мать
Попова Христинія Макарова
1814 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец:
Поповъ Коронидъ
Мать:
Попова Христинія Макарова
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