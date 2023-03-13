Попова Христинія Макарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Поповъ Семенъ
Отец ребёнка: Поповъ Коронидъ
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Давыдова Матрена
Отец ребёнка: Поповъ Коронидъ
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830
Сын: Поповъ Иванъ
Отец ребёнка: Поповъ Коронидъ
Рождение ребёнка
1842
Сын: Поповъ Филиппъ
Отец ребёнка: Поповъ Коронидъ
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Поповъ Коронидъ
Рождение ребёнка
1848
Сын: Поповъ Семенъ
Отец ребёнка: Поповъ Коронидъ
Рождение ребёнка
1849
Сын: Поповъ Василій
Отец ребёнка: Поповъ Коронидъ
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Поповъ Коронидъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поповъ Коронидъ