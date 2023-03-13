Попова Христинія Макарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Христинія Макарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Поповъ Семенъ

Отец ребёнка: Поповъ Коронидъ

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Давыдова Матрена

Отец ребёнка: Поповъ Коронидъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Сын: Поповъ Иванъ

Отец ребёнка: Поповъ Коронидъ

Рождение ребёнка
1842

Сын: Поповъ Филиппъ

Отец ребёнка: Поповъ Коронидъ

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Поповъ Коронидъ

Рождение ребёнка
1848

Сын: Поповъ Семенъ

Отец ребёнка: Поповъ Коронидъ

Рождение ребёнка
1849

Сын: Поповъ Василій

Отец ребёнка: Поповъ Коронидъ

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Поповъ Коронидъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поповъ Коронидъ