Поповъ Коронидъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Поповъ Дмитрій
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Поповъ Семенъ
Мать ребёнка: Попова Христинія Макарова
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Давыдова Матрена
Мать ребёнка: Попова Христинія Макарова
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830
Сын: Поповъ Иванъ
Мать ребёнка: Попова Христинія Макарова
Рождение ребёнка
1842
Сын: Поповъ Филиппъ
Мать ребёнка: Попова Христинія Макарова
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Попова Христинія Макарова
Рождение ребёнка
1848
Сын: Поповъ Семенъ
Мать ребёнка: Попова Христинія Макарова
Рождение ребёнка
1849
Сын: Поповъ Василій
Мать ребёнка: Попова Христинія Макарова
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Попова Христинія Макарова
Бракосочетание
Неизвестно