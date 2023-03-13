Поповъ Коронидъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поповъ Коронидъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Поповъ Дмитрій

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Поповъ Семенъ

Мать ребёнка: Попова Христинія Макарова

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Давыдова Матрена

Мать ребёнка: Попова Христинія Макарова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Сын: Поповъ Иванъ

Мать ребёнка: Попова Христинія Макарова

Рождение ребёнка
1842

Сын: Поповъ Филиппъ

Мать ребёнка: Попова Христинія Макарова

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Попова Христинія Макарова

Рождение ребёнка
1848

Сын: Поповъ Семенъ

Мать ребёнка: Попова Христинія Макарова

Рождение ребёнка
1849

Сын: Поповъ Василій

Мать ребёнка: Попова Христинія Макарова

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Попова Христинія Макарова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Христинія Макарова

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