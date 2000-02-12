Вагина Галина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1930
Дата смерти08.11.1988
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1930
Отец: Вагин Алексей Иванович
Мать: Вагина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
22.01.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Борисов Леонид Иванович
Россия Ивановская область Сокольский район п. Сокольское
Смерть
08.11.1988