Вагина Галина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вагина Галина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1930

Дата смерти

08.11.1988

Пол

Женский

Отец

Мать

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1930

Отец: Вагин Алексей Иванович

Мать: Вагина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
22.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борисов Леонид Иванович

Россия Ивановская область Сокольский район п. Сокольское
Смерть
08.11.1988
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