Борисов Леонид Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисов Леонид Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1930

Дата смерти

18.09.1998

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1930

Отец: Борисов Иван Михайлович

Мать: Привалова Александра

Рождение ребёнка
22.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вагина Галина Алексеевна

Россия Ивановская область Сокольский район п. Сокольское
Смерть
18.09.1998
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