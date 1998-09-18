Борисов Леонид Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1930
Дата смерти18.09.1998
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1930
Отец: Борисов Иван Михайлович
Мать: Привалова Александра
Рождение ребёнка
22.01.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вагина Галина Алексеевна
Россия Ивановская область Сокольский район п. Сокольское
Смерть
18.09.1998