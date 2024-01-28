Витюгова Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВитюгова Татьяна Ивановна

Витюгова Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1984

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1984

Отец: Витюгов Иван Васильевич

Мать: Ворочьева Любовь Николаева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баку Андрей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курило Андрей Федорович

Рождение ребёнка
13.08.2008

Сын: Курило Константин Андреевич

Отец ребёнка: Курило Андрей Федорович

Рождение ребёнка
11.11.2020

Сын: Баку Лев Андреевич

Отец ребёнка: Баку Андрей Петрович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.