Витюгова Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1984
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1984
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баку Андрей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курило Андрей Федорович
Рождение ребёнка
13.08.2008
Сын: Курило Константин Андреевич
Отец ребёнка: Курило Андрей Федорович
Рождение ребёнка
11.11.2020
Сын: Баку Лев Андреевич
Отец ребёнка: Баку Андрей Петрович