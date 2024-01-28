Курило Андрей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курило Андрей Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1985

Пол

Мужской

Отец

1954 г.р.

Мать

Дети

2008 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1985

Отец: Курило Федор Федорович

Мать: Старостина Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Витюгова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
13.08.2008

Сын: Курило Константин Андреевич

Мать ребёнка: Витюгова Татьяна Ивановна

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