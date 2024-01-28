Курило Андрей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1985
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1985
Отец: Курило Федор Федорович
Мать: Старостина Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Витюгова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
13.08.2008
Сын: Курило Константин Андреевич
Мать ребёнка: Витюгова Татьяна Ивановна