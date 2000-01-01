Maruska Joseph Thomas
Место рожденияScotland, Bon Homme, South Dakota, United States
Дата рождения15.05.1884
Дата смерти10.06.1966
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1884
Отец: Maruška Václav
Мать: Maruska Anna
Scotland, Bon Homme, South Dakota, United States
Место жительства
1910
Место жительства
1930
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Смерть
10.06.1966
Scotland, Bon Homme, South Dakota, United States
Похороны
Неизвестно
Scotland, Bon Homme, South Dakota, United States of America