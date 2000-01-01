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Maruska Joseph Thomas

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Место рождения

Scotland, Bon Homme, South Dakota, United States

Дата рождения

15.05.1884

Дата смерти

10.06.1966

Пол

Мужской

Отец

1852 г.р.

Мать

1847 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1884

Отец: Maruška Václav

Мать: Maruska Anna

Scotland, Bon Homme, South Dakota, United States
Место жительства
1910
Место жительства
1930
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Смерть
10.06.1966
Scotland, Bon Homme, South Dakota, United States
Похороны
Неизвестно
Scotland, Bon Homme, South Dakota, United States of America
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