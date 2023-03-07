Воробьев Тимофей Иванович
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Воробьев Филипп Тимофеевич
Мать ребёнка: Воробьева Минодора Пантелеевна
Дочь: Медвежова Татьяна Воробьева
Мать ребёнка: Воробьева Минодора Пантелеевна
Сын: Воробьев Андрей Тимофеевич
Мать ребёнка: Воробьева Минодора Пантелеевна
Дочь: Февронья Тимофеевна
Мать ребёнка: Воробьева Минодора Пантелеевна
Мать ребёнка: Воробьева Минодора Пантелеевна
Сын: Воробьев Маркелл Тимофеевич
Мать ребёнка: Воробьева Минодора Пантелеевна
Дочь: Павлова Прасковья Воробьева
Мать ребёнка: Воробьева Минодора Пантелеевна
Дочь: Агафья Тимофеевна
Мать ребёнка: Воробьева Минодора Пантелеевна
Сын: Воробьев Тарас Тимофеевич
Мать ребёнка: Воробьева Минодора Пантелеевна
Дочь: Елена Тимофеевна
Мать ребёнка: Воробьева Минодора Пантелеевна
Дочь: Наталья Тимофеевна
Мать ребёнка: Воробьева Минодора Пантелеевна
Сын: Воробьев Вов Федор Тимофеевич
Мать ребёнка: Воробьева Минодора Пантелеевна