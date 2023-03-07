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Воробьев Тимофей Иванович

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Воробьев Иван Андреевич

Мать: Воробьева Ефимия Илларионовна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
18.01.1882

Жена: Воробьева Минодора Пантелеевна

Рождение ребёнка
07.11.1882

Сын: Воробьев Филипп Тимофеевич

Мать ребёнка: Воробьева Минодора Пантелеевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
10.01.1886

Дочь: Медвежова Татьяна Воробьева

Мать ребёнка: Воробьева Минодора Пантелеевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
28.06.1888

Сын: Воробьев Андрей Тимофеевич

Мать ребёнка: Воробьева Минодора Пантелеевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
28.06.1890

Дочь: Февронья Тимофеевна

Мать ребёнка: Воробьева Минодора Пантелеевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
17.07.1892

Сын: Воробьев Илья Тимофеевич

Мать ребёнка: Воробьева Минодора Пантелеевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
25.12.1893

Сын: Воробьев Маркелл Тимофеевич

Мать ребёнка: Воробьева Минодора Пантелеевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
18.10.1896

Дочь: Павлова Прасковья Воробьева

Мать ребёнка: Воробьева Минодора Пантелеевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
10.02.1899

Дочь: Агафья Тимофеевна

Мать ребёнка: Воробьева Минодора Пантелеевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
24.02.1901

Сын: Воробьев Тарас Тимофеевич

Мать ребёнка: Воробьева Минодора Пантелеевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
19.05.1903

Дочь: Елена Тимофеевна

Мать ребёнка: Воробьева Минодора Пантелеевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
21.08.1904

Дочь: Наталья Тимофеевна

Мать ребёнка: Воробьева Минодора Пантелеевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
02.04.1907

Сын: Воробьев Вов Федор Тимофеевич

Мать ребёнка: Воробьева Минодора Пантелеевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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