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Воробьев Иван Андреевич

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1836

Дата смерти

05.11.1902

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
04.02.1857

Жена: Воробьева Ефимия Илларионовна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Томбасова Меланья Воробьева

Мать ребёнка: Воробьева Ефимия Илларионовна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1861

Сын: Воробьев Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Воробьева Ефимия Илларионовна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Феона Ивановна

Мать ребёнка: Воробьева Ефимия Илларионовна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Титова Агриппина Воробьева

Мать ребёнка: Воробьева Ефимия Илларионовна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1869

Сын: Воробьев Феофилакт Иванович

Мать ребёнка: Воробьева Ефимия Илларионовна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1870

Сын: Воробьев Илларион Иванович

Мать ребёнка: Воробьева Ефимия Илларионовна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
28.10.1871

Сын: Воробьев Никандр Иванович

Мать ребёнка: Воробьева Ефимия Илларионовна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.11.1874

Сын: Воробьев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Воробьева Ефимия Илларионовна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1875

Сын: Воробьев Филимон Иванович

Мать ребёнка: Воробьева Ефимия Илларионовна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
05.11.1902
Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Причина смерти: от чахотки
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