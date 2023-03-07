Воробьев Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смерти05.11.1902
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1857
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Томбасова Меланья Воробьева
Мать ребёнка: Воробьева Ефимия Илларионовна
Рождение ребёнка
1861
Сын: Воробьев Тимофей Иванович
Мать ребёнка: Воробьева Ефимия Илларионовна
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Феона Ивановна
Мать ребёнка: Воробьева Ефимия Илларионовна
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Титова Агриппина Воробьева
Мать ребёнка: Воробьева Ефимия Илларионовна
Рождение ребёнка
1869
Сын: Воробьев Феофилакт Иванович
Мать ребёнка: Воробьева Ефимия Илларионовна
Рождение ребёнка
1870
Сын: Воробьев Илларион Иванович
Мать ребёнка: Воробьева Ефимия Илларионовна
Рождение ребёнка
28.10.1871
Сын: Воробьев Никандр Иванович
Мать ребёнка: Воробьева Ефимия Илларионовна
Рождение ребёнка
01.11.1874
Мать ребёнка: Воробьева Ефимия Илларионовна
Рождение ребёнка
1875
Сын: Воробьев Филимон Иванович
Мать ребёнка: Воробьева Ефимия Илларионовна
Смерть
05.11.1902
Причина смерти: от чахотки