Медвежова Татьяна Воробьева
Место рождения
Дата рождения10.01.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1886
Бракосочетание
23.?.1906
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1907
Сын: Медвежов Василий Степанович
Отец ребёнка: Медвежов Степан Иванович
Рождение ребёнка
19.01.1908
Дочь: Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Медвежов Степан Иванович
Смерть
Неизвестно