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Медвежова Татьяна Воробьева

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

10.01.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1886

Отец: Воробьев Тимофей Иванович

Мать: Воробьева Минодора Пантелеевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
23.?.1906

Муж: Медвежов Степан Иванович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Медвежов Василий Степанович

Отец ребёнка: Медвежов Степан Иванович

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
19.01.1908

Дочь: Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Медвежов Степан Иванович

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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