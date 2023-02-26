Овсянкина Устиния (Григорьева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овсянкина Устиния (Григорьева)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

07.02.1837

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.11.1820

Муж: Овсянкин Егор Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.07.1831

Дочь: Параскева Георгиева

Отец ребёнка: Овсянкин Егор Фёдоров

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.09.1832

Сын: Овсянкин Корнилий Георгиев

Отец ребёнка: Овсянкин Егор Фёдоров

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.12.1833

Дочь: Ульяния Егорова

Отец ребёнка: Овсянкин Егор Фёдоров

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1835

Дочь: Васса Егорова

Отец ребёнка: Овсянкин Егор Фёдоров

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
07.02.1837
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
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