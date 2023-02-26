Овсянкина Устиния (Григорьева)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смерти07.02.1837
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1820
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.07.1831
Дочь: Параскева Георгиева
Отец ребёнка: Овсянкин Егор Фёдоров
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.09.1832
Сын: Овсянкин Корнилий Георгиев
Отец ребёнка: Овсянкин Егор Фёдоров
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.12.1833
Дочь: Ульяния Егорова
Отец ребёнка: Овсянкин Егор Фёдоров
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1835
Дочь: Васса Егорова
Отец ребёнка: Овсянкин Егор Фёдоров
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
07.02.1837
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.