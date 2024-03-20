(Гринина) Марья Андреевна 05.07.1857 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Гринина) Марья Андреевна

Автор
ИС
Свирин И.

женский, родилась 05.07.1857 ст., Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

умерла 1857 ст., Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Отец
Гринин Андрей Калинович1835 ст. г.р.
Мать
Гринина Екатерина Трафимовна1835 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1857 ст.

Отец: Гринин Андрей Калинович

Мать: Гринина Екатерина Трафимовна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
1857 ст.
Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

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