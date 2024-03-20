(Гринина) Марья Андреевна
женский, родилась 05.07.1857 ст., Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
умерла 1857 ст., Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
ОтецГринин Андрей Калинович1835 ст. г.р.
МатьГринина Екатерина Трафимовна1835 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
05.07.1857 ст.
Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1857 ст.
Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область