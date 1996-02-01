Олейнов Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.02.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.04.1968
Дочь: Васильева Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: Олейнова Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
10.11.1969
Дочь: Егоренко Людмила Сергеевна
Мать ребёнка: Олейнова Надежда Николаевна
Смерть
?.02.1996