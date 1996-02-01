Олейнов Сергей Николаевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиОлейнов Сергей Николаевич

Олейнов Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.02.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.04.1968

Дочь: Васильева Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: Олейнова Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
10.11.1969

Дочь: Егоренко Людмила Сергеевна

Мать ребёнка: Олейнова Надежда Николаевна

Смерть
?.02.1996

Мы используем куки для улучшения работы сайта.