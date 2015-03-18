Олейнова Надежда Николаевна 03.02.? — найти родственников по фамилии на Familio
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Олейнова Надежда Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.?

Дата смерти

18.03.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КВ
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Место
Комментарий
Рождение
03.02.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.04.1968

Дочь: Васильева Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Олейнов Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
10.11.1969

Дочь: Егоренко Людмила Сергеевна

Отец ребёнка: Олейнов Сергей Николаевич

Смерть
18.03.2015

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