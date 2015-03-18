Олейнова Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.?
Дата смерти18.03.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.04.1968
Дочь: Васильева Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Олейнов Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
10.11.1969
Дочь: Егоренко Людмила Сергеевна
Отец ребёнка: Олейнов Сергей Николаевич
Смерть
18.03.2015