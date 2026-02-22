Челищева (Янковская) Мария Людовиковна 23.09.1865 — найти родственников по фамилии на Familio

Челищева (Янковская) Мария Людовиковна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 23.09.1865

умерла 12.06.1910

Мать
Янковская (Бержинская) Елизавета СвятославовнаПосле 1830 г.р.
Отец
Янковский Людовик Антон АнтоновичПосле 1820 г.р.
Супруги
Челищев Николай Михайлович14.02.1846 г.р.
Дети
Стахова (Челищева) Екатерина Николаевна17.05.1899 г.р.
Челищева Елизавета Николаевна1901 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
23.09.1865

Отец: Янковский Людовик Антон Антонович

Мать: Янковская (Бержинская) Елизавета Святославовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Челищев Николай Михайлович

Рождение ребёнка
17.05.1899

Дочь: Стахова (Челищева) Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Челищев Николай Михайлович

https://forum.vgd.ru/post/3866/145769/220.htm?a=stdforum_view&o рож Челищев камер/ю Николай Михайлович Челищева Мария Людовиковна Екатерина 19-126-1621 126 1899 Посол 17․май Крещена в посольской церкви за границей.

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Челищева Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Челищев Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Челищева Анна Николаевна

Отец ребёнка: Челищев Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Челищев Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Челищев Николай Михайлович

Смерть
12.06.1910

вдова коллежского советника Мария Юлиевна Челищева умерла 12.6.1910, погребена 15.6.1910, от разрыва сердца, погребена с. Барское городище, Суздальский у. Владимирская губ. https://cgamos.ru/images/MB_LS/01-0203-0780-003998/00000067.jpg

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