Челищева (Янковская) Мария Людовиковна
женский, родилась 23.09.1865
умерла 12.06.1910
МатьЯнковская (Бержинская) Елизавета СвятославовнаПосле 1830 г.р.
ОтецЯнковский Людовик Антон АнтоновичПосле 1820 г.р.
Супруги
Челищев Николай Михайлович14.02.1846 г.р.
Дети
Стахова (Челищева) Екатерина Николаевна17.05.1899 г.р.
Челищева Елизавета Николаевна1901 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1865
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.05.1899
Дочь: Стахова (Челищева) Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Челищев Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Челищева Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Челищев Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Челищева Анна Николаевна
Отец ребёнка: Челищев Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1904
Сын: Челищев Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Челищев Николай Михайлович
Смерть
12.06.1910