Янковская (Бержинская) Елизавета Святославовна
женский, родилась После 1830, Киев, Украинская ССР, СССР
умерла Неизвестно
МатьБержинская (Долгорукова) Екатерина Андреевна21.09.1798 г.р.
ОтецБержинский Святослав Осипович1797 г.р.
Супруги
Янковский Людовик Антон АнтоновичПосле 1820 г.р.
Де Курти Амадей-Ипполит-ПетрДо 1850 г.р.
Дети
Янковский Александр ЛюдвиговичОколо 1862 г.р.
Челищева (Янковская) Мария Людовиковна23.09.1865 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1830
Киев, Украинская ССР, СССР
Бракосочетание
09.11.1860
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Янковский Александр Людвигович
Отец ребёнка: Янковский Людовик Антон Антонович
Рождение ребёнка
23.09.1865
Дочь: Челищева (Янковская) Мария Людовиковна
Отец ребёнка: Янковский Людовик Антон Антонович
Бракосочетание
После 1870
Смерть
Неизвестно