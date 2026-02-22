Янковская (Бержинская) Елизавета Святославовна После 1830 — найти родственников по фамилии на Familio

Янковская (Бержинская) Елизавета Святославовна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась После 1830, Киев, Украинская ССР, СССР

умерла Неизвестно

Мать
Бержинская (Долгорукова) Екатерина Андреевна21.09.1798 г.р.
Отец
Бержинский Святослав Осипович1797 г.р.
Супруги
Янковский Людовик Антон АнтоновичПосле 1820 г.р.
Де Курти Амадей-Ипполит-ПетрДо 1850 г.р.
Дети
Янковский Александр ЛюдвиговичОколо 1862 г.р.
Челищева (Янковская) Мария Людовиковна23.09.1865 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1830

Отец: Бержинский Святослав Осипович

Мать: Бержинская (Долгорукова) Екатерина Андреевна

Киев, Украинская ССР, СССР

Бракосочетание
09.11.1860

Муж: Янковский Людовик Антон Антонович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Янковский Александр Людвигович

Отец ребёнка: Янковский Людовик Антон Антонович

Рождение ребёнка
23.09.1865

Дочь: Челищева (Янковская) Мария Людовиковна

Отец ребёнка: Янковский Людовик Антон Антонович

Бракосочетание
После 1870

Муж: Де Курти Амадей-Ипполит-Петр

Смерть
Неизвестно

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